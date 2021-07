Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : bénéfice net en hausse de 50% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Au 2e trimestre, les ventes totales d'Amazon s'établissent à 113 Mds$ en hausse de 27% par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBIT s'établit à 7,7 Mds$ tandis que le bénéfice net trimestriel ressort à 7,8 Mds$, contre 5,2 Mds$ un an plus tôt, soit une hausse de 50%. Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 221 Mds$, en hausse de 37% par rapport au 1er semestre 2020. L'EBIT se chiffre à 16,5 Mds$ pour un bénéfice semestriel de 15,8 Mds$, contre 7,7 Mds$ douze mois auparavant. Outre l'augmentation sans précédent du nombre de produits livrés, Amazon a profité du dynamisme d'AWS qui continue d'accompagner de plus en plus d'entreprises dans la transformation de leurs activités et la transition vers le cloud, explique en substance Andy Jassy, directeur général d'Amazon.

