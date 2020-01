Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : AWS signe un partenariat avec la D1 allemande Cercle Finance • 13/01/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le championnat de football de première division allemande, la Bundesliga, a annoncé ce lundi avoir signé un accord avec Amazon Web Service (AWS), portant sur la fourniture de données statistiques en direct aux spectateurs. AWS devient ainsi le fournisseur technologique officiel de données statistiques en temps réel de l'un des principaux championnats de football en Europe. Ce partenariat sera effectif dès la reprise du championnat, le 17 janvier. Concrètement, les spectateurs pourront accéder à des données sur les matchs, à des informations détaillées sur les joueurs, ainsi qu'à des prévisions sur l'évolution possible des scores. Le tout, sur mobile, télévision et PC.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.23%