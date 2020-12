Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : AWS fournisseur cloud préféré de ViacomCBS Cercle Finance • 08/12/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) et ViacomCBS annoncent un accord faisant d'AWS le fournisseur de services cloud préféré pour les activités mondiales de diffusion multimédia du groupe de médias et de divertissement. Dans le cadre de l'accord stratégique, ViacomCBS fera migrer les activités de l'ensemble de son univers de diffusion, qui couvre 425 chaînes de télévision linéaires et 40 centres mondiaux de données et de médias, vers le premier cloud mondial. 'La migration permettra ViacomCBS d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts, de simplifier l'accès aux contenus pour ses partenaires de licence et d'offrir de manière fiable de nouvelles expériences de visionnage aux consommateurs', expliquent-ils.

