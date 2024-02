Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: AWS étend son infrastructure régionale au Mexique information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la filiale 'cloud' d'Amazon.com annonce qu'elle compte lancer une nouvelle infrastructure régionale au Mexique d'ici début 2025.



Cette nouvelle offre permettra aux utilisateurs (développeurs, startups, entrepreneurs, entreprises et autres organisations) d'exécuter leurs applications et de servir les utilisateurs finaux depuis le Mexique, garantissant ainsi que les clients qui souhaitent stocker leur contenu au Mexique puissent le faire.



Dans le cadre de son engagement à long terme en Amérique latine, AWS prévoit d'investir plus de 5 milliards de dollars au Mexique sur 15 ans.



' Notre investissement au Mexique reflète l'engagement à long terme d'AWS envers ses clients afin qu'ils puissent profiter de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique', a commenté Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS.



Avec ce lancement, AWS compte désormais 105 régions réparties dans 33 zones de disponibilité dans le monde.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.35%