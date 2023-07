Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: AWS choisi par Sumitomo information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par le conglomérat japonais Sumitomo Corporation, qui exploite 900 entreprises dans 66 pays, pour sa transformation numérique dans le cadre d'un accord pluriannuel.



Sumitomo fera ainsi migrer ses environnements SAP vers AWS et utilisera sa plateforme pour prendre des décisions commerciales basées sur les données, automatiser les processus et répondre rapidement aux besoins des clients.



Dans le cadre de son passage au cloud, le Japonais encouragera l'utilisation de l'IA générative dans ses activités et prévoit de stimuler l'innovation avec les capacités d'AWS en la matière, y compris Amazon Bedrock.





