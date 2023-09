Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: AWS choisi par FanDuel pour le cloud information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la division cloud d'Amazon, annonce avoir été choisie par le groupe de jeux sportifs FanDuel, comme fournisseur de cloud stratégique pour l'aider à alimenter sa croissance sur de nouveaux marchés aux États-Unis et au Canada.



FanDuel tire ainsi parti de l'infrastructure d'AWS pour 'étendre sa prise en charge de millions de joueurs simultanés lorsqu'ils placent des paris, regardent du contenu en direct et accèdent à des fonctionnalités en temps réel'.



Il travaille également aux côtés d'AWS pour réduire son impact environnemental en utilisant des outils tels qu'AWS Customer Carbon Footprint Tool, et explore l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle générative avec Amazon Bedrock.





