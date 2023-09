Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: AWS choisi par Abdul Latif Jameel information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par Abdul Latif Jameel, comme fournisseur de cloud préféré pour propulser sa transformation numérique dans ses secteurs clés (mobilité, énergie, santé et services financiers).



Par cet accord, le conglomérat saoudien utilisera les capacités d'analytique, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle générative d'AWS pour stimuler son innovation produit et rationaliser ses processus métier.



En plus de cet accord avec AWS, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), qui fait partie d'Abdul Latif Jameel Energy, fournira une capacité d'énergies renouvelables, provenant de cinq projets solaires en Espagne, pour alimenter les opérations d'Amazon.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.29%