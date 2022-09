Amazon augmente le salaire horaire moyen de ses employés

(AOF) - Amazon a annoncé une hausse du salaire horaire moyen à plus de 19 dollars pour les employés des entrepôts et des services de transport. Le plus grand détaillant en ligne du monde a fait savoir que cette augmentation salariale l'aiderait à attirer et à retenir les travailleurs dans un marché du travail américain qui se resserre, alors que la haute saison des fêtes commence.

Cette nouvelle mesure coûterait à l'entreprise près d'un milliard de dollars au cours de l'année prochaine.

Les employés gagneront désormais entre 16 et 26 dollars de l'heure en fonction de leur poste et de leur localisation aux États-Unis, a ajouté Amazon.

Le salaire minimum d'Amazon pour les employés horaires aux États-Unis reste de 15 dollars, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Cette hausse des salaires intervient alors que certains travailleurs continuent de faire pression pour syndiquer les installations Amazon aux États-Unis. Jusqu'à présent, un seul site Amazon a voté en faveur de la syndicalisation.

Amazon comptait plus de 1,5 million d'employés à temps plein et à temps partiel dans le monde au trimestre clos le 30 juin, la majorité des travailleurs résidant outre-Atlantique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.