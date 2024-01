Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: annulation du projet d'acquisition d'iRobot information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Amazon et iRobot annoncent avoir conclu un accord mutuel pour mettre fin au projet précédemment annoncé, initialement signé le 4 août 2022, en vertu duquel Amazon aurait acquis iRobot pour une contrepartie en espèces.



'Ce projet d'acquisition n'a aucune voie vers l'approbation réglementaire dans l'Union européenne, ce qui empêche Amazon et iRobot d'aller de l'avant ensemble, une perte pour les consommateurs, la concurrence et l'innovation', expliquent-ils.



Les deux sociétés ont donc signé un accord qui résout toutes les questions en suspens de la transaction, y compris le paiement par Amazon à iRobot des frais de résiliation précédemment convenus.





