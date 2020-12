Amazon : annonce une collaboration avec la MGM

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Amazon Web Services a annoncé une collaboration pluriannuelle avec Metro Goldwyn Mayer (MGM) pour repenser sa chaîne d'approvisionnement multimédia de base et à l'échelle de l'entreprise plate-forme de distribution des médias.

MGM possède l'une des plus grandes bibliothèques au monde de contenu cinématographique et télévisuel haut de gamme et se concentre sur la production, l'acquisition, les licences et distribution de son contenu cinématographique et télévisuel sur toutes les plateformes médiatiques.

MGM migre sa bibliothèque vers AWS afin d'alimenter sa chaîne d'approvisionnement multimédia et de prendre en charge ses droits de contenu et ses processus de distribution. Fonctionnant sur AWS, MGM distribuera le contenu sur plusieurs plates-formes rapidement et à grande échelle.