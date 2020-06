AMAZON annonce la création du Climate Pledge Fund

(AOF) - Amazon a annoncé la création du Climate Pledge Fund, destiné à soutenir le développement de technologies et de services durables, qui permettront au cybermarchand ainsi qu'à d'autres entreprises d'honorer le Climate Pledge -- un engagement visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Ce programme dédié d'investissement conjoint -- dont les fonds initiaux s'élèvent à 2 milliards de dollars --soutiendra les entreprises visionnaires dont les produits et services faciliteront la transition vers une économie zéro carbone.

" Le Climate Pledge Fund cherchera à investir auprès des entrepreneurs et innovateurs visionnaires qui conçoivent des produits et services permettant aux entreprises de réduire leur impact carbone et de fonctionner de manière plus durable ", a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. " Les entreprises du monde entier seront prises en considération, quelle que soit leur envergure et indépendamment de leur stade d'avancée, qu'il s'agisse de startup au stade du pré-produit, ou de sociétés déjà bien établies. Chaque investissement envisagé sera jugé selon son potentiel d'accélération des progrès en direction de la neutralité carbone et de la préservation de la planète pour les générations futures. "

