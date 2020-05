Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : annonce de nouvelles tablettes Fire HD 8 Cercle Finance • 13/05/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce mercredi trois nouvelles tablettes tactiles, les Fire HD 8, Fire HD 8 Plus et Fire HD 8 Kids Edition. Les tarifs de ces trois tablettes débutent respectivement à 89,99 dollars, 109,99 dollars et 139,99 dollars. Amazon promet de meilleures performances que les modèles précédents, 'pensées pour le divertissement'. Les livraisons débuteront aux États-Unis le 3 juin.

