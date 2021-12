Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : amende de l'Autorité italienne de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - L'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de plus de 1 milliard d'euros (1 128 596 156,33 E) pour abus de position dominante. Cette amende est infligée aux sociétés Amazon Europe, Amazon Services Europe, Amazon EU, Amazon Italia Services et Amazon Italia Logistica. ' Amazon détient une position de domination absolue sur le marché italien des services de courtage sur les places de marché, ce qui lui a permis de privilégier son propre service logistique, appelé Fulfillment by Amazon (FBA), sur la plate-forme Amazon.it au détriment des opérateurs concurrents sur ce marché et de renforcer sa position dominante ' indique l'AGCM Italia. ' Selon l'Autorité, les entreprises ont lié l'utilisation du service d'Amazon à un ensemble d'avantages essentiels pour gagner en visibilité et de meilleures perspectives de vente sur Amazon.it '.

