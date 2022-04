Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: accorde des bourses d'études à 250 étudiants information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé son plus grand engagement financier pour soutenir l'éducation des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en accordant 10 millions de dollars en bourses d'études universitaires à 250 lycéens de dernière année issus de communautés moins favorisées.



Chaque lauréat de la bourse Amazon Future Engineer recevra 40 000 dollars sur quatre ans pour étudier l'informatique dans l'université de son choix à partir de cet automne.



Les lauréats bénéficieront également d'un stage rémunéré chez Amazon après leur première année d'université afin d'acquérir une expérience professionnelle concrète et pratique avec le soutien des dirigeants d'Amazon.



Amazon a plus que doublé son engagement en matière de bourses d'études par rapport à l'année dernière en accordant une bourse à 250 étudiants en informatique issus de communautés moins favorisées. Le programme a accordé 22 millions de dollars de bourses à 550 étudiants à travers les États-Unis depuis 2019.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.51%