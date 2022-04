Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: accord pour le projet de constellation de satellites information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA) dans le cadre du Project Kuiper, l'initiative d'Amazon visant à accroître l'accès mondial au haut débit à l'aide d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO).



Les contrats totalisent jusqu'à 83 lancements sur une période de cinq ans, permettant à Amazon de déployer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Il s'agit du plus grand achat commercial de lanceurs de l'histoire.



'Le projet Kuiper fournira un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies et mal desservies à travers le monde', a déclaré Dave Limp, vice-président principal d'Amazon Devices & Services.





