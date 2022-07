Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: accord pour l'achat de One Medical pour 3,9Mds$ information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Amazon annonce avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de One Medical, une organisation nationale de soins primaires centrée sur l'humain et basée sur la technologie.



'Prendre rendez-vous, attendre des semaines voire des mois avant d'être vu, s'absenter du travail, se rendre en clinique, trouver une place de parking, attendre en salle d'attente puis en salle d'examen, voir quelques minutes un médecin pressé puis partir vers la pharmacie... nous voyons de nombreux moyens d'améliorer la qualité de l'expérience et de redonner aux gens un temps précieux dans leurs journées ', avance Neil Lindsay, SVP chez Amazon Health Services.



L'accord prévoit qu'Amazon achète One Medical pour 18 dollars l'action, soit une transaction de 3,9 milliards de dollars.



La finalisation de l'opération eest soumise aux conditions de clôture habituelles.



Il est prévu qu'Amir Dan Rubin reste p.d.-g. de One Medical.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.17%