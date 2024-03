Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: accord de livraison de médicaments avec Eli Lilly information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce faire appel à Amazon Pharmacy pour assurer la livraison à domicile de certains de ses médicaments.



La livraison à domicile est disponible pour les patients utilisant LillyDirect, la plateforme de services de santé numérique lancée par le laboratoire en début d'année et s'adressant aux patients américains souffrant d'obésité, de diabète ou de migraines.



'Ce service se développe dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant les pénuries de médicaments et les contrefaçons potentiellement dangereuses de Zepbound et d'autres médicaments anti-obésité', indique Eli Lilly.



Selon le laboratoire, les patients qui consultent LillyDirect peuvent ' avoir confiance dans l'approvisionnement ', a déclaré Ricks, au milieu des inquiétudes concernant les versions illicites ou composées de médicaments amaigrissants.



Lilly a déclaré qu'elle choisissait les prestataires de distribution en fonction de leur capacité à simplifier et à améliorer l'expérience pharmaceutique, de leur engagement envers la sécurité des patients et du service client, ainsi que d'autres facteurs.







