Amazon: accord avec NCSOFT dans les jeux vidéos information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec NCSOFT en vue de distribuer le jeu vidéo 'Throne and Liberty' du studio sud-coréen en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et au Japon.



Aux termes de l'accord, c'est Amazon Games, la filiale de jeux vidéo du géant technologique américain, qui éditera ce jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.



Pour le groupe de Seattle, l'accord signé avec NCSOFT autour de ce titre particulièrement attendu illustre le développement 'rapide' de ses activités dans l'édition de jeux vidéo.



Amazon rappelle qu'il a déjà scellé plusieurs partenariats du même type avec des entreprises comme Bandai Namco pour le jeu 'Blue Protocol' ou Crystal Dynamics pour le prochain épisode de 'Tomb Raider'.



Ses projets avec Glowmade et Disruptive Games n'ont en revanche pas encore été révélés.



Dans un communiqué séparé, Amazon a également annoncé ce mercredi avoir bouclé l'acquisition du réseau de soins de santé One Medical, une opération de 3,9 milliards de dollars qu'il avait officialisée en juillet dernier.



Avec la finalisation de ce rachat, One Medical va proposer - pendant une durée limitée - son abonnement annuel à un prix de 144 dollars, soit 12 dollars par mois, au lieu de 199 dollars précédemment.



Pour mémoire, One Medical propose une application 'à la demande' permettant d'avoir accès 24h/24 et 7j/7 à des services de santé virtuels, et des rendez-vous le jour même ou le suivant, que se soit en ligne ou en cabinet, pour les visites les plus urgentes.