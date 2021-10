Amazon : accord à l'amiable avec deux influenceurs

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi avoir conclu un règlement à l'amiable avec deux influenceurs contre lesquels ils avaient engagé une action en justice pour contrefaçon.

Dans une plainte déposée en novembre 2020 devant un tribunal de l'Etat du Washington, le géant de l'Internet accusait Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci d'avoir utilisé TikTok, Instagram et Facebook pour faire la promotion et faciliter la vente sur sa place de marché d'articles de luxe contrefaits.

Dans le cadre de l'accord, Fitzpatrick et Kelly-Krejci vont verser à Amazon un montant qui n'a pas été dévoilé et se verront interdire la promotion et la vente de quelque article que se soit sur la plateforme.

Amazon dit vouloir reverser les sommes perçues à des organismes de charité, dont à une campagne de l'INTA (International Trademark Association) destinée aux 14-23 ans insistant sur l'importance de la propriété intelectuelle.