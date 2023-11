Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: accompagne Merck dans sa transition vers AWS information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services a annoncé aujourd'hui travailler avec Accenture afin d'accompagner Merck à déplacer une partie substantielle de son infrastructure informatique vers AWS dans le cadre de la migration cloud pluriannuelle de l'entreprise.



Dans le cadre de cette initiative, Merck a choisi AWS comme fournisseur de services cloud préféré et Accenture comme partenaire de services professionnels pour migrer des applications de base telles que SAP, l'apprentissage automatique (ML) et les entrepôts de données vers AWS, permettant ainsi à Merck d'aider à accélérer recherches et découvertes scientifiques.



Merck utilise en effet des services d'analyse et d'intelligence artificielle (IA) d'AWS pour des initiatives clés au sein de ses divisions de recherche, de fabrication, de santé humaine et de santé animale, ainsi que pour ses fonctions de support internes mondiales.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.09%