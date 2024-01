Amazon a signé un contrat d'achat d'électricité avec Engie

(AOF) - Amazon a signé un contrat d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement dit CPPA) avec Engie pour 123 Mw de production d'électricité provenant du parc éolien offshore Moray West d'Ocean Winds, au large de l’Ecosse, atteignant ainsi un total de 473 Mw lorsque le site sera opérationnel dans le courant de cette année. Ocean Winds est une joint-venture à 50-50 entre Edpr et Engie dédiée à l'éolien offshore.

Situé dans le Moray Firth, au nord-est de l'Écosse, le parc éolien de 882 Mw est actuellement en construction et devrait débuter sa production d'électricité cette année.

Ocean Winds met en place un plan de développement et de construction accéléré pour garantir à Amazon la fourniture de son électricité et lui permettre d'atteindre son objectif d'alimenter toutes ses activités avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial.

Amazon a annoncé 39 nouveaux projets d'énergie renouvelable à travers l'Europe en 2023, ajoutant plus de 1 GW de capacité d'énergie décarbonée aux réseaux européens. L'investissement d'Amazon dans des projets solaires et éoliens lui a permis de devenir le plus grand acheteur d'énergie renouvelable d'Europe et du Royaume-Uni, une position qu'elle occupe depuis 2021.