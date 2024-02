Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: a renoué avec les bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé hier soir que ses ventes nettes avait atteint 170 milliards de dollars au 4e trimestre 2023, en hausse de 14% en un an.



Dans le même temps, le résultat opérationnel a quasiment quintuplé, passant de 2,7 à 13,2 milliards de dollars, notamment porté par le segment 'North America' qui après une perte de 0,2 milliard au 4e trimestre 2022 enregistre +6,5 milliards de dollars de résultat opérationnel au 4e trimestre 2023.



Le bénéfice net trimestriel d'Amazon ressort ainsi à 10,6 milliards de dollars (contre 0,3 milliard un an plus tôt), avec un BPA de 1$ (vs 0,03$ un an plus tôt).



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, les ventes nettes s'établissent à 574,8 milliards de dollars (+12%), avec un résultat opérationnel plus que triplé passant de 12,2 à 36,9 milliards de dollars, et un bénéfice net de 30,4 milliards de dollars, loin de la perte de 2,7 milliards de dollars enregistrée en 2022.



Pour le 1er trimestre 2024, Amazon cible des ventes nettes comprises entre 138 et 143,5 Mds$ et un résultat opérationnel compris entre 8 et 12 Mds$.





