Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : a battu des records de ventes pendant les fêtes Cercle Finance • 27/12/2019 à 07:59









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé que cette saison des fêtes battait des records grâce à ses clients du monde entier - des milliards d'articles ont été commandés dans le monde et des dizaines de millions d'appareils Amazon ont été achetés dans le monde. Aux États-Unis, les achats les plus populaires des magasins d'Amazon étaient les jouets, la mode, la maison et la beauté, avec plus d'un demi-milliard d'articles commandés. Au cours de cette période des fêtes, Amazon a ajouté plus de 250 000 postes saisonniers à temps plein et à temps partiel dans son réseau mondial de gestion des clients. Amazon dispose de 150 stations de livraison aux États-Unis qui emploient plus de 90 000 collaborateurs d'Amazon Logistics.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +4.45%