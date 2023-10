Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: 39 nouveaux projets d'énergie renouvelable en Europe information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 12:37









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi avoir lancé 39 nouveaux projets d'énergie renouvelable en Europe cette année, dont 15 installations photovoltaïques sur le toit de ses bâtiments et 24 parcs éoliens ou solaires.



Au total, le géant américain du commerce en ligne dit actuellement compter plus de 160 projets éoliens et solaires dans 13 pays d'Europe.



Parmi ses derniers projets figurent l'installation de panneaux photovoltaïques de toit en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume‑Uni, ainsi que le lancement de nouveaux parcs solaires et éoliens en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Grèce, au Royaume‑Uni et en Suède.



Une fois tous mis en service, tous ces projets devraient fournir 5,8 gigawatts d'énergie propre, soit l'équivalent de la consommation d'électricité de plus de 3,2 millions de foyers européens sur un an, précise-t-il dans un communiqué.



Au total, les projets d'énergie renouvelable d'Amazon en Europe ont généré 2,4 milliards d'investissements entre 2014 et 2022 et créé plus de 3900 emplois sur la seule année 2022.



Amazon rappelle qu'il compte alimenter 100% de ses opérations en énergie renouvelable d'ici à 2025.





