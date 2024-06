Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: 230 M$ pour soutenir des projets d'IA de startups information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Amazon Web Service a annoncé aujourd'hui prévoir 230 millions de dollars en faveur des startups du monde entier afin d'accélérer la création d'applications d'IA générative.



Il s'agira notamment d'offrir aux startups un mentorat et une formation pour approfondir leur utilisation des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML).



Une partie de ce nouvel engagement financera la deuxième cohorte de 'l'AWS Generative AI Accelerator', un programme qui fournit une expertise pratique et jusqu'à 1 million de dollars de crédits à chacune des 80 premières startups qui utilisent l'IA générative pour résoudre des problèmes complexes.



Amazon précise que les candidatures pour 'AWS Generative AI Accelerator' sont ouvertes aujourd'hui et seront acceptées jusqu'au 19 juillet.







