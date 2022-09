Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: 2,7 GW et 71 nouveaux projets d'énergie renouvelable information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - Amazon annonce étendre son portefeuille d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale, avec une capacité supplémentaire de 2,7 gigawatts (GW) d'énergie propre via 71 nouveaux projets d'énergie renouvelable.



Parmi ces projets se trouve le premier projet d'énergie renouvelable de l'entreprise en Amérique du Sud - une ferme solaire au Brésil - ainsi que ses premières fermes solaires en Inde et en Pologne.



Une fois pleinement opérationnel, le portefeuille mondial d'énergies renouvelables d'Amazon générera 50 000 gigawattheures (GWh) d'énergie propre, soit la quantité équivalente d'électricité nécessaire pour alimenter 4,6 millions de foyers états-unien chaque année.



'Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 100% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de notre entreprise d'ici 2025. ', a déclaré Adam Selipsky, directeur général d'Amazon Web Services.







