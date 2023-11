Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: 100% d'emballages d'expédition recyclables en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que tous ses emballages d'expédition pour livrer ses clients en Europe (colis en carton, sacs et enveloppes) sont désormais recyclables, démarche qui concerne les articles vendus par Amazon ainsi que par des vendeurs partenaires du programme Expédié.



'Les clients reçoivent désormais leurs commandes dans des sacs en papier souple, des enveloppes cartonnées et des colis en carton ondulé, qui sont facilement recyclables dans le cadre du tri sélectif partout en Europe', précise le géant du e-commerce.



Grâce à ses initiatives, Amazon estime avoir évité l'utilisation de plus d'un milliard de sacs de livraison en plastique à usage unique dans l'ensemble de son réseau de distribution européen depuis 2019.





