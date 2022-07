Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amazon: 100 000 véhicules de livraison électriques en 2030 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 16:58

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les véhicules de livraison électriques personnalisés d'Amazon fabriqués par Rivian commencent à se déployer à travers les États-Unis.



Les clients verront des véhicules de livraison électriques sur la route dans plus d'une douzaine de villes, dont Baltimore, Chicago, Dallas, Nashville, San Diego et Seattle.



Ces véhicules s'inscrivent dans le cadre de l'engagement d'Amazon à créer une flotte de livraison plus durable qui l'aidera à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040, conformément à l'engagement pris dans le cadre du programme Climate Pledge.



Amazon et Rivian prévoient de mettre à disposition des milliers de véhicules de livraison électriques personnalisés dans plus de 100 villes d'ici la fin de l'année, et 100 000 dans l'ensemble des États-Unis d'ici 2030.