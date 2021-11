Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amadeus IT : gagne 1%, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1%, UBS a relevé son objectif de cours sur le titre. Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Amadeus IT Group, le rehausse son objectif de cours de 60 à 65 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 5% pour le titre du groupe espagnol de solutions pour la distribution de voyages. 'La forte dynamique nord-américaine et les nouvelles de gains de parts de marché liées à Expedia sont de bon augure pour 2022', juge le broker, ajoutant que 'cependant, les effets de mix défavorables restent également des risques'.

Valeurs associées AMADEUS IT GRP BR-A Sibe +1.00%