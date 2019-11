Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amadeus IT : en légère baisse avec une dégradation d'analyste Cercle Finance • 12/11/2019 à 13:33









(CercleFinance.com) - Amadeus IT Holding cède 0,2% et sous-performe ainsi légèrement Madrid (+0,2% sur l'Ibex35) tandis qu'Oddo BHF abaisse son opinion de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours inchangé à 78,5 euros sur le titre du distributeur de services de voyage. S'il note une plus grande confiance dans l'atteinte des objectifs du groupe espagnol pour 2019, le bureau d'études souligne une 'dégradation de la demande premium' et un 'écueil sur le plan de marche Hospitality' avec l'arrêt de Premier Inn.

Valeurs associées AMADEUS IT GRP BR-A Sibe -0.17%