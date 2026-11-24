Le leader des technologies du voyage a conclu un accord de distribution avec le loueur français Rent A Car. Les retombées financières de cette annonce devraient toutefois rester modestes, d'après AlphaValue, qui maintient son conseil à l'achat sur le titre.

Amadeus a annoncé hier un accord de distribution avec Rent A Car, spécialiste français de la location de voitures de courte durée. Les agences de voyage clientes du groupe pourront désormais réserver les véhicules du loueur, qui dispose de 500 agences en France, via la plateforme Amadeus Travel.

"Il s'agit d'une avancée commerciale positive, dont l'impact financier devrait toutefois rester limité", a réagi Hélène Coumes, analyste chez AlphaValue. Le bureau d'études maintient sa recommandation à l'achat et fixe un objectif de cours de 70,20 euros. Peu après 11 heures, le titre progresse de 1,12%, à 60,53 euros à la Bourse de Madrid.

"Les activités du groupe génèrent un flux de trésorerie disponible important, permettant de maintenir un taux de distribution de dividendes de 40 à 50% et de financer des acquisitions", souligne l'analyste. Selon AlphaValue, "les perspectives de croissance devraient être portées par une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires des divisions Air IT Solutions et Hospitality & Other Solutions."