Amadeus: hausse de 60% du BPA ajusté en 2023

(CercleFinance.com) - Amadeus publie un chiffre d'affaires de 5441 ME au titre de 2023, en hausse de 21,3% par rapport à l'année précédente.



L'EBITDA ressort à 2063 ME, en hausse de 29,8%, pour un bénéfice ajusté de 1124 ME, en hausse de 59,8% laissant apparaître un BPA ajusté de 2,51 euros, en hausse de 60,7%.



'En 2023, Amadeus a connu une forte croissance, une rentabilité en expansion et une génération de flux de trésorerie élevée. Cela nous a permis non seulement de reprendre le versement de dividendes, mais également d'annoncer des programmes de rachat d'actions au total pour un montant supérieur à 1 milliard d'euros en 2023' a commenté Luis Maroto, President & CEO d'Amadeus qui s'est par ailleurs dit 'optimiste' quant à sa croissance 'en 2024 et au-delà'.





