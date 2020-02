Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amadeus : hausse de +10% de l'EBITDA en 2019 Cercle Finance • 28/02/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des systèmes de réservation de voyage Amadeus annonce ce vendredi qu'il a enregistré en 2019 un CA de 5,58 milliards d'euros, en hausse de +12,8%. L'EBITDA a progressé de 10%, à 2,25 milliards. En données ajustées, le bénéfice par action 2019 s'élève ainsi à 2,95 euros, contre 2,60 euros en 2018. S'agissant du dividende annuel, il sera proposé un dividende de 1,30 euro par action, ce qui représente une hausse de 10,6% en l'espace d'un an.

Valeurs associées AMADEUS IT GRP BR-A Sibe -2.34%