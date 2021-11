Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amadeus : bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 13:13









(CercleFinance.com) - Amadeus IT prend 2% à Madrid avec le soutien de propos favorables d'UBS, qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 65 à 70 euros sur le titre de la plateforme de gestion pour la vente de voyages. 'L'année 2021 a vu de nombreux développements positifs pour Amadeus, couronnée par le gain de l'accord avec Marriott', souligne dans le résumé de sa note le broker, qui voit 'une activité beaucoup plus forte sortir de la crise'.

Valeurs associées AMADEUS IT GRP BR-A Sibe +3.03%