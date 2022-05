Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amadeus: bénéfice ajusté de 95,0 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 917,2 millions d'euros au 1er trimestre 2022, soit 65,2% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019, en hausse de 4,9 points par rapport au trimestre précédent.



Dans air Distribution, Amadeus a traité 91,7 millions de réservations, atteignant 56,4 % des niveaux du 1er trimestre 2019, en hausse de 5,6 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.



Dans Air IT Solutions, le nombre de passagers embarqués s'est élevé à 264,0 millions, soit 60,5 % des niveaux du 1er trimestre 2019 et une amélioration de 15,1 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.



L'EBITDA s'est élevé à 295,8 millions d'euros, soit 49,7% des niveaux du 1er trimestre 2019. Le Bénéfice ajusté ressort à 95,0 millions d'euros (28,4% des niveaux du 1er trimestre 2019) en hausse de 14,6 p.p. par rapport au trimestre précédent.





