Amadeus: bénéfice ajusté de 219.6 ME au 3e trimestre 04/11/2022

(CercleFinance.com) - Amadeus publie un chiffre d'affaires de 1217 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 64,7% par rapport à la même période un an plus tôt et en recul de 13,2% par rapport au 3e trimestre 2019.

Dans le même temps, l'EBITDA progresse de 118%, à 450 ME.



Le bénéfice ajusté ressort à 219,6 ME, contre 23,8 ME douze mois plus tôt, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,49 euro, contre 0,05 euro précédemment.



'Notre chiffre d'affaires, notre EBITDA et notre bénéfice ajusté ont continué de se renforcer, soutenant une forte génération de trésorerie. Nous sommes heureux de confirmer que, sur la base de nos progrès, nous prévoyons de reprendre la rémunération de l'actionnariat l'année prochaine', a commenté Luis Maroto, directeur général d'Amadeus.