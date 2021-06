Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMA : première étape d'un projet d'entrée en Bourse Cercle Finance • 03/06/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - AMA a annoncé jeudi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers, première étape en en vue d'une d'introduction à la Bourse de Paris. Cet éditeur de logiciels, spécialisé dans la 'réalité assistée' sur appareils connectés, explique que l'opération vise à accroître sa notoriété et à renforcer ses moyens financiers. Ce projet d'entrée en Bourse doit notamment lui permettre d'accélérer ses investissements en recherche et développement et l'expansion de ses équipes de vente internationales. Ses solutions favorisent l'interopérabilité entre les smartphones et des équipements tels que des lunettes connectés, les microscopes, les endoscopes ou les dermatoscopes. Fort de premiers succès dans la santé connectée, AMA a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 6,4 millions d'euros, contre 1,8 millions d'euros au titre de l'exercice 2019. AMA a été co-fondé par Christian Guillemot et ses frères, entrepreneurs bretons notamment à l'origine notamment du groupe de jeux vidéo Ubisoft.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.