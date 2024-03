Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMA: partenariat avec Sopra Steria, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le titre AMA signe la plus forte hausse du marché parisien jeudi suite à l'annonce du renforcement de son partenariat stratégique avec le groupe de conseil en technologies Sopra Steria.



Vers 12h30, l'action du spécialiste de la réalité assistée - qui appartient à la galaxie Guillemot - s'envole de 93% pour revenir à des plus hauts de quasiment un an.



La société, qui conçoit des applications de productivité pour les travailleurs mobiles connectés, comme des lunettes intelligentes, a annoncé ce matin qu'elle allait approfondir sa collaboration avec Sopra Steria.



Les deux partenaires expliquent que les synergies entre l'expertise de Sopra Steria dans les solutions IT et le savoir-faire d'AMA en réalité assistée (aR) devraient apporter des améliorations 'significatives' à l'efficacité opérationnelle des entreprises.



Concrètement, cette nouvelle initiative vise à exploiter les données générées par l'application de lunettes intelligentes 'XpertEye' d'AMA et à les intégrer au sein des solutions d'IA de Sopra Steria.



De plus, Sopra Steria a choisi la plateforme de travail en mobilité 'XpertEye', notamment dans le cadre de projets de déploiement sur site, afin d'exploiter les capacités de la 5G dans l'assistance à distance.



AMA revendique aujourd'hui plus de 450 clients tels qu'Alstom, Merck, Boehringer Ingelheim, KPMG, Michelin, Solvay, AkzoNobel, Konica Minolta ou Sodexo.



Ce nombre s'inscrit toutefois en baisse par rapport aux 490 comptes-clients qu'il affichait en 2022.



Mais l'entreprise avait récemment fait part d'un certain optimisme, dû à l'intégration de l'IA dans XpertEye, une décision qui devrait selon lui permettre une adoption plus large de la plateforme à partir de cette année.



Depuis son introduction en Bourse, à l'été 2021, le titre a perdu plus de 99% de sa valeur.





