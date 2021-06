Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMA : le prix de l'IPO fixé en bas de fourchette Cercle Finance • 30/06/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - AMA, un spécialiste de la réalité 'assistée', a fixé hier soir le prix de son introduction en Bourse (IPO) à Paris à 6,6 dollars l'action, c'est-à-dire dans le bas de sa fourchette indicative. Cet éditeur de logiciels issu de la galaxie Guillemot prévoit une offre d'environ 36 millions d'euros, un montant qui pourrait être porté à 39,6 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation. La famille Guillemot a prévu de participer à l'offre à hauteur de 14 millions d'euros. Le prix retenu dans le cadre de l'IPO fait pour l'instant ressortir une valorisation de l'ordre de 146 millions d'euros. Ce projet d'entrée en Bourse doit permettre à la société d'accélérer ses investissements en recherche et développement et de renforcer ses équipes de vente à l'international. Ses produits favorisent l'interopérabilité entre les smartphones et des équipements tels que les lunettes connectés, les microscopes, les endoscopes ou les dermatoscopes. Le début des négociations des actions sur Euronext Growth à Paris est prévu le 2 juillet.

