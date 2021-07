Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMA : bon démarrage pour le premier jour en Bourse Cercle Finance • 02/07/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - L'action AMA Corporation s'inscrit en hausse vendredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, une opération qui constitue la 108ème cotation réalisée sur Euronext en 2021. Le prix d'introduction de ce spécialiste de la réalité 'assistée' qui appartient à la famille Guillemot avait été fixé mercredi à 6,6 euros l'action, c'est-à-dire dans le bas de sa fourchette indicative. L'action prenait près de 2% en début d'après-midi après avoir progressé de 4,5% dans la matinée, ce qui représente une capitalisation boursière supérieure aux 146 millions d'euros induits par le prix d'introduction. L'entrée en bourse d'AMA été réalisée suite à l'admission à la négociation des 22,1 millions d'actions qui composent son capital dont près de 5,5 de nouvelles actions émises dans le cadre d'une offre globale. Le montant total de l'offre représente donc 36 millions d'euros, un montant qui pourrait être porté à un maximum d'environ 39,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Valeurs associées AMA CORP Euronext Paris 0.00%