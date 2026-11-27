** L'action d'Alvotech ALVO.O recule de 10 % à 3,79 dollars avant l'ouverture du marché
** Le biosimilaire AVT05 d'Alvotech du Simponi de Johnson & Johnson JNJ.N est bloqué par une injonction préliminaire d'un tribunal américain
** Simponi est un médicament utilisé pour traiter des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse et l'arthrite psoriasique
** L'injonction est liée à un seul brevet portant sur un procédé de fabrication qu'Alvotech affirme ne pas enfreindre
** Alvotech prévoit de faire appel devant la Cour d’appel fédérale et de demander une audience en urgence
** « Il s’agit d’un revers important pour ALVO », ont déclaré les analystes de Barclays, ajoutant: « Cela aura des répercussions sur les résultats de l’exercice 27, étant donné que le biosimilaire du Simponi (AVT05) représente une opportunité intéressante, car il pourrait être le seul biosimilaire sur le marché l’année prochaine »
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 18 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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