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Alvin Hellerstein, juge fédéral qui a présidé les affaires Trump, Maduro et du 11 septembre, est décédé à l'âge de 92 ans
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 18:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jonathan Stempel

Alvin Hellerstein, juge fédéral chevronné qui a présidé de nombreuses affaires très médiatisées au cours de près de trois décennies de carrière, notamment des affaires impliquant le président américain Donald Trump et les poursuites engagées contre l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, est décédé mercredi, selon un avis de décès publié.

Hellerstein était âgé de 92 ans. Il siégeait depuis 1998 et avait été nommé par l'ancien président démocrate Bill Clinton.

Les affaires dont s’occupait le juge, notamment celle concernant Maduro, devraient être attribuées au hasard à d’autres juges fédéraux. Le procès de Maduro est prévu pour juin prochain.

Bien qu’il ne fût pas le plus âgé des juges en fonction au tribunal de Manhattan, Hellerstein faisait figure d’exception parmi les juges fédéraux en continuant à traiter activement des dossiers alors qu’il avait dépassé les 90 ans, contrairement à la plupart des juges plus âgés qui traitent moins d’affaires ou prennent leur retraite.

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