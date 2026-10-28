Alvin Hellerstein, juge fédéral qui a présidé les affaires Trump, Maduro et du 11 septembre, est décédé à l'âge de 92 ans

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(Ajout concernant la réattribution de l'affaire Maduro, paragraphe 4)

* L'affaire Maduro, ainsi que d'autres affaires supervisées par Hellerstein, devraient être réattribuées

* Hellerstein a rejoint la magistrature en 1998, nommé par Bill Clinton

* Le juge a traité la plupart des actions civiles liées aux attentats du World Trade Center de 2001

par Jonathan Stempel

Alvin Hellerstein, un juge fédéral chevronné qui a présidé de nombreuses affaires très médiatisées au cours de près de trois décennies de carrière, notamment des affaires impliquant le président américain Donald Trump et les poursuites contre l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, est décédé mercredi. Il était âgé de 92 ans.

Hellerstein siégeait au tribunal fédéral de Manhattan depuis 1998, après avoir été nommé par l’ancien président démocrate Bill Clinton. Il était entouré de sa famille au moment de son décès, a indiqué un porte-parail du tribunal.

Les dossiers du juge devraient être attribués de manière aléatoire à d’autres juges du tribunal de Manhattan.

L’affaire concernant Nicolas Maduro, accusé de torture et de trafic de drogue, a été réattribuée à la juge fédérale de district Analisa Torres. Le procès de Nicolas Maduro est prévu en juin, et celui-ci a plaidé non coupable.

“Le juge Hellerstein était un juriste perspicace et dévoué”, a déclaré la présidente du tribunal, Laura Taylor Swain, dans un communiqué. “Il a continué à servir ce tribunal avec énergie et dévouement jusqu’à son décès. Il était très apprécié et nous manquera énormément.”

DE NOMBREUSES AFFAIRES MARQUANTES

Bien qu’il ne fût pas le plus âgé des juges en fonction au tribunal de Manhattan, Hellerstein constituait une exception parmi les juges fédéraux, car il a continué à traiter un nombre important d’affaires jusqu’à plus de 90 ans, contrairement à la plupart des juges plus âgés qui traitent moins d’affaires ou prennent leur retraite.

L’année dernière, Hellerstein a présidé le procès de Charlie Javice, fondateur d’une start-up spécialisée dans l’éducation, reconnu coupable d’avoir escroqué JPMorgan Chase de 175 millions de dollars.

Il a également présidé le procès, en 2024, de Bill Hwang, reconnu coupable de fraude et de manipulation des marchés après que l’effondrement de sa société Archegos Capital Management eut entraîné plus de 10 milliards de dollars de pertes pour les banques.

Hellerstein a traité plusieurs affaires concernant Trump.

Il a rejeté la tentative du président républicain d’effacer sa condamnation de mai 2024 pour versement d’argent de silence en transférant la procédure pénale engagée par le procureur de Manhattan devant un tribunal fédéral, puis en obtenant son classement sans suite en invoquant l’immunité présidentielle.

En 2020, au cours du premier mandat de Trump à la Maison Blanche, Hellerstein a ordonné la libération de Michael Cohen, l’ancien avocat personnel du président avec lequel celui-ci était alors en froid, estimant que le ministère de la Justice avait tenté de révoquer l’assignation à résidence de Cohen et de le renvoyer en prison en représailles à la publication d’un livre.

De nombreuses années auparavant, Hellerstein avait présidé la grande majorité des procès civils pour homicide involontaire et dommages matériels découlant des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center.

À L'IMAGE DE DIEU

Juif orthodoxe, Hellerstein s’était toujours exprimé sans détours sur son besoin de promouvoir l’équité et sur l’influence de sa foi sur sa philosophie judiciaire.

Dans un podcast de 2020, Hellerstein a expliqué qu’il fixait les audiences de détermination de la peine le vendredi afin de pouvoir réfléchir, pendant le sabbat juif, à la question de savoir si les peines qu’il prononçait étaient justes.

“En tant que juge et en tant que juif, je considère que tout ce que je fais reflète Dieu et affecte Son image”, écrivait-il dans un article publié en 2013 dans une revue juridique.

Originaire de New York, Hellerstein a obtenu sa licence et son diplôme de droit à l’université Columbia, où il était rédacteur en chef de la revue juridique.

Il a ensuite servi au sein du Judge Advocate General’s Corps, la branche juridique de l’armée américaine. Hellerstein a rejoint le cabinet d’avocats Stroock & Stroock & Lavan en 1960, où il a passé 38 ans avant de devenir juge.