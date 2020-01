Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement : vers une émission d'ADPR Cercle Finance • 10/01/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Altur Investissement annonce un projet d'émission d'actions de préférence rachetables (ADPR) d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros, projet soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 24 février. Cette émission permettrait au groupe de financer la prise de nouvelles participations dans des sociétés au cours des prochains exercices, et de diversifier ses activités en devenant, le cas échéant, le sponsor de nouveaux fonds. Ces ADPR seraient émises avec suppression du DPS des actionnaires au profit de catégorie(s) de bénéficiaires, par souscription en numéraire, et ne seraient pas admises sur Euronext Paris. Elles ne porteraient pas de droit de vote aux assemblées générales.

