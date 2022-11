Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur investissement: vers un projet d'OPRA information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Altur Gestion annonce avoir décidé de soumettre à l'AG extraordinaire d'Altur Investissement du 15 décembre, une résolution approuvant la mise en oeuvre par Altur Investissement d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA).



Cette offre d'un montant nominal maximum de 1.900.000 euros portant sur un nombre maximum de 760.000 actions, représentant environ 18% du capital social de la société, au prix de 7,20 euros par action.



L'OPRA permettrait d'offrir aux actionnaires une opportunité de liquidité à un prix faisant ressortir une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture du 2 novembre. Les actions ainsi rachetées seraient annulées dans le cadre d'une réduction de capital.





