Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement : rachat de six participations Cercle Finance • 08/01/2020 à 08:02 (CercleFinance.com) - Altur Investissement annonce le rachat de six participations auprès de Sigma Gestion, pour un montant tenu confidentiel, à travers un véhicule ad hoc créé à cette occasion et baptisé Trophy. L'équipe de Sigma Gestion conservera la gestion de ce portefeuille. Ces six participations s'inscrivent dans le service aux entreprises, la santé, le service à la personne, l'électronique et l'industriel. Elles représentent près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé en 2019, et 7,2 millions d'EBITDA. Afin de continuer à créer de la valeur et à capter les opportunités de marché, la société réfléchit actuellement à des financements adaptés. Elle prévoit en parallèle de finaliser plusieurs cessions parmi les lignes importantes de son portefeuille courant 2020.

Valeurs associées ALTUR INVESTISSEM. Euronext Paris -0.99%