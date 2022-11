Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement: projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Oddo, agissant pour le compte d'Altur Investissement, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA), en vue d'une réduction de son capital, projet qui a été annoncé le 3 novembre.



Altur Investissement s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 760.000 de ses propres actions, soit 18% de son capital, au prix unitaire de 7,20 euros, en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.



L'offre est notamment soumise à la condition de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui sera convoquée pour le 15 décembre, de la résolution relative à la réduction de capital social.





Valeurs associées ALTUR INVESTISSEM. Euronext Paris +1.13%