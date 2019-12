ALTUR INVESTISSEMENT mise sur la silver économie avec les Pompes Funèbres de France

(AOF) - Altur Investissement a pris une participation majoritaire au capital de Pompes Funèbres de France aux côtés des managers qui restent actionnaires. La société d'investissement n'a pas dévoilé le montant de l'opération. Elle a en revanche rappelé sa stratégie. Altur Investissement consacre une part importante de son portefeuille aux services générationnels. Déjà présente au capital de Kinougarde et Complétude, entreprises dédiées à l'enfance, le groupe participe, cette fois-ci, au projet de croissance de la société Pompes Funèbres de France sur le marché de la silver économie.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.