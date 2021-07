Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement : M. Lombard au-delà des 50% des votes information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - François Lombard a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 juillet 2021, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Altur Holding et Suffren Holding, le seuil de 50% des droits de vote de la société Altur Investissement et détenir directement et indirectement 44,08% du capital et 50,40% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Altur Investissement sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par la société Altur Holding.

Valeurs associées ALTUR INVESTISSEM. Euronext Paris 0.00%