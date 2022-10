Altur Investissement : léger recul de l'actif net réévalué sur le trimestre

(AOF) - Altur Investissement a publié son actif net réévalué (ANR, qui représente la valeur actualisée du portefeuille et des éléments bilantiels) au 30 septembre 2022, qui s’élève à 46,85 millions d’euros, conduisant à une valorisation de 11,10 euros. Il est en repli sur un an où il s’était élevé à 11,30 euros par action. Au 30 septembre 2022, l'actif d'Altur Investissement est composé d'un portefeuille de 15 sociétés, 3 FPCI et 2 SLP valorisés à 34,82 millions d'euros et de disponibilités pour 12,07 millions d'euros.

Elles correspondent à la trésorerie de 11,6 millions d'euros complétée du contrat de liquidité plus les actions auto-détenues. Le groupe n'a pas de dettes financières.

Compte tenu des incertitudes liées au à la guerre en Ukraine, à la hausse des prix des matières premières et la remontée des taux, l'équipe de gestion d'Altur Investissement souhaite faire preuve de prudence sur les nouveaux investissements. La priorité est donnée à l'accompagnement des dirigeantes et dirigeants des entreprises dans lesquelles la société a investi, comme nous l'avons fait dans les précédentes périodes troublées.

Cependant, Altur Investissement étudie des opportunités d'investissement dans des secteurs où ses équipes ont une expertise comme l'Education ou la Proptech.

AOF - EN SAVOIR PLUS